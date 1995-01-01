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    El Observador: Форлан объявил о завершении карьеры

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан объявил о том, что завершает игровую карьеру.

    «Мне предлагали продолжить карьеру, но я отказался. С рождением детей у меня сменились приоритеты, и я знал, что конец карьеры неминуем.

    Прощальный матч? Он пройдет в Уругвае на стадионе «Сентенарио» с участием «Пеньяроля» илисборной Уругвая», – заявил Форлан.

    • Последний клуб нападающего – «Китчи» из чемпионата Гонконга.
    • 40-летний уругваец не играл в официальных матчах с мая 2018 года.

    Источник: El Observador

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3644

      Lester84 14 минут назад

      Я думал он уже давно завершил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5564

      mihail200606 43 минуты назад

      Неплохо поиграл.. В 2010 тройка суарес кавани форлан на ЧМ мощная была.. Но в мю неудачно зашёл конечно..

      0
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      Рейтинг: +401

      Randy Ram > mihail200606 1 минуту назад

      Да и в Интере вообще ни о чем...

      0
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      Рейтинг: +87

      Alec7183 55 минут назад

      Ну в 40 нападающему спокойно уходить можно.

      0
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