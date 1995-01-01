El Observador: Форлан объявил о завершении карьеры

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан объявил о том, что завершает игровую карьеру.

«Мне предлагали продолжить карьеру, но я отказался. С рождением детей у меня сменились приоритеты, и я знал, что конец карьеры неминуем.

Прощальный матч? Он пройдет в Уругвае на стадионе «Сентенарио» с участием «Пеньяроля» илисборной Уругвая», – заявил Форлан.