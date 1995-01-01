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    «Чемпионат»: «Спартак» уволил главу селеционной службы Аверьянова

    Начальник селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул клуб после 12-ти лет работы, сообщает «Чемпионат».

    Источник уточнил, что из селекционного отдела также ушло большинство сотрудников.

    После четырех туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает 11-е место в таблице. 11-го августа московский клуб в рамках РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом».

    8-го августа состоится выездной матч квалификации Лиги Европы против швейцарского «Туна».

    Источник: «Чемпионат»

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