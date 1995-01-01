«Чемпионат»: «Спартак» уволил главу селеционной службы Аверьянова

Начальник селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул клуб после 12-ти лет работы, сообщает «Чемпионат».
Источник уточнил, что из селекционного отдела также ушло большинство сотрудников.
После четырех туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает 11-е место в таблице. 11-го августа московский клуб в рамках РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом».
8-го августа состоится выездной матч квалификации Лиги Европы против швейцарского «Туна».
- В межсезонье состав «Спартака» пополнили девять футболистов, включая полузащитников Андреа Шюррле и Гуса Тиля.
- Ушли 10 игроков, в том числе защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, хавбеки Денис Глушаков, Софьян Ханни и Фернандо, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.
- Полный список трансферов российских клубов в летнее окно – в обновляемой таблице «Бомбардира».