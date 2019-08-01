«Дерби Каунти» анонсировал переход Руни в январе 2020 года

«Дерби Каунти» анонсировал переход из «Ди Си Юнайтед» нападающего Уэйна Руни.

33-летний игрок присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт сроком на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.

Форвард будет исполнять функции играющего тренера.