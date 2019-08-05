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    La Gazzetta dello Sport: Роналду дал добро на трансфер Икарди

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против перехода в туринский клуб форварда «Интера» Мауро Икарди.

    Роналду видит в аргентинце идеального партнера, который будет создавать для него свободные зоны в атаке, пишет La Gazzetta dello Sport. В связи с этим «Юве» планирует ускорить переговоры по Икарди после закрытия трансферного окна в Англии. Журналисты не исключают, что обмен форварда «бьянконери» Пауло Дибалы на нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку еще может произойти.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди.
    • «МЮ» хотел подписать Дибалу, однако тот, по сообщениям СМИ, не собирается переезжать на «Олд Траффорд».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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