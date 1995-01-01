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    «Спартак» объявил о переходе Тиля

    Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.

    По информации De Telegraaf, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

    Ожидалось, что голландец заключит с московским клубом контракт до лета 2023 года.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1209

      starche 10 секунд назад

      Усиление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      SPАM 5 минут назад

      До 19 августа тренировки проводить по 5 раз в день!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      GSmall 5 минут назад

      18 кусков,капец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18494

      oyabun 11 минут назад

      Ну, наконец то! Дико рад. Очень надеюсь что парень поможет Спартаку. Добро пожаловать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1859

      uBaH_ > oyabun 7 минут назад

      Опорника бы ещё найти нормального, и уже можно работать с этим составом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18494

      oyabun > uBaH_ 2 минуты назад

      Было бы неплохо, но если за Тиля действительно заплатили 18 лямов, что необычно много для Спартака, то трудно рассчитывать на дальнейшие серьезные траты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +400

      xrrrx 13 минут назад

      надеюсь все эти усиления пойдут и Спартаку и Динамо на пользу и чемпионат станет интереснее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      uBaH_ 17 минут назад

      О, а вот и реальное усиление наконец-то подъехало

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