«Спартак» объявил о переходе Тиля

Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.

По информации De Telegraaf, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

Ожидалось, что голландец заключит с московским клубом контракт до лета 2023 года.

Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».

За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.

В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.