«Спартак» объявил о переходе Тиля

Усиление.
Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.
По информации De Telegraaf, сумма сделки составила 18 миллионов евро.
Ожидалось, что голландец заключит с московским клубом контракт до лета 2023 года.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 августа 2019 г.