Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Bild: «Динамо» покупает форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп станет игроком московского «Динамо», сообщает Bild.

    Бело-голубые заплатят за 25-летнего игрока 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 18 миллионов евро за Филиппа. Также игроком интересуется «Айнтрахт».

    • Впервые об интересе «Динамо» к игроку сообщил немецкий офис Sky Sports. Агент игрока интерес опроверг.
    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1880

      InterMilLano1908 4 минуты назад

      Уж лучше габигола за такие деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6861

      Skull_Boy 7 минут назад

      Если есть мозги и хочет играть, то выберет Франкфурт, а за деньгами, то в Москву и когда это атакующий правый хавбэк вдруг стал так нападающим

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79138
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72933
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru