Уж лучше габигола за такие деньги
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп станет игроком московского «Динамо», сообщает Bild.
Бело-голубые заплатят за 25-летнего игрока 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 18 миллионов евро за Филиппа. Также игроком интересуется «Айнтрахт».
- Впервые об интересе «Динамо» к игроку сообщил немецкий офис Sky Sports. Агент игрока интерес опроверг.
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.