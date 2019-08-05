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    Боярский – о баннере фанатов «Зенита»: «Это провокация, чтобы снова нагадить нашей стране и команде»

    Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с баннером фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».

    «Это полнейшая глупость и провокация в сторону страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская. Я не верю, что такое может быть. Я уверен, что это провокация для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, нашей команде и нашим спортсменам», – заявил Боярский.

    • После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» в Петербурге появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1091

      klim2m 14 секунд назад

      Зенит что молчите про омон))))) ну да этож не Ростов)) В Ростове омон напал, а тут басяки омон обидели))

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      Рейтинг: +1091

      klim2m 2 минуты назад

      Как ваш зенит гадит всей стране причем,

      0
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      Рейтинг: +766

      Мы ЦСКА 2 минуты назад

      Если что то не под вашу дудку, то сразу поднимается визг "патриотов" с двойным гражданством, у которых выб-лядки живут , учатся, лечатся на " загнивающем западе", что это террористы, провакация запада, пятая колонна, диседенты, диверсаны и тп......

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      Рейтинг: +7157

      KLIM777 2 минуты назад

      Кому не нравится политика руководства, те смело могут не приходить на стадион и плакать дома.

      Неужели не надоело смотреть на белокожих кривоножек?

      0
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      Рейтинг: +10815

      slavutiq70 2 минуты назад

      Вот скажите а к чему такой манифест на сайте болельщиков,,«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше». думаете к нему не придерутся а потом будите заговор искать,,,,

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      Рейтинг: +34

      Sosnart 3 минуты назад

      Естественно провокация! Написано голубым цветом, а значит это не терпение к нетрадиционной ориентации!

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      Рейтинг: +1666

      ухоженный крокодил 7 минут назад

      Надо найти, того кто баннер вывесил. Вывесить ему биз.д.юлей и запретить, пожизненно ходить на футбол + штраф миллион РАССИСКИХ рубдей.
      :))

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