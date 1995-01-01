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    Агент Фернандеша: «Думаю, игрок продолжает карьеру в другой команде. В последнее время не было контактов с «Локомотивом»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте.

    «У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса.

    Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», – сказал Барбоза.

    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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