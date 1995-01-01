Агент Фернандеша: «Думаю, игрок продолжает карьеру в другой команде. В последнее время не было контактов с «Локомотивом»

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте.

«У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса.

Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», – сказал Барбоза.

Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.

Футболист провел в клубе пять сезонов.

В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

«Спартак» подписал Ларссона, «Зенит» – Малкома. Таблица летних трансферов РПЛ