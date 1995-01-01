Главные новости утра. «Зенит» прокомментировал конфликт между фанатами и ОМОНом, «Милан» объявил о переходе Беннасера

Тогда и Спартак надо снимать. И не только. Кто играть-то будет в РПЛ? Да и вообще, этот инцидент с участием трех с половиной человек только отвлекает внимание от того, что было в Ростове. На последнем видео нападение ростовского ОМОНа на москвичей выглядит беспричинным.
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