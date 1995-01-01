Главные новости утра. «Зенит» прокомментировал конфликт между фанатами и ОМОНом, «Милан» объявил о переходе Беннасера

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6434

      Вомбат 47 минут назад

      Тогда и Спартак надо снимать. И не только. Кто играть-то будет в РПЛ? Да и вообще, этот инцидент с участием трех с половиной человек только отвлекает внимание от того, что было в Ростове. На последнем видео нападение ростовского ОМОНа на москвичей выглядит беспричинным.

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      Рейтинг: +862

      Порванный хрюкан > Вомбат 13 минут назад

      https://twitter.com/leon61rostov/status/1152849492355551234

      0
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      Рейтинг: +1175

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      За многочисленные бесчинства фанатиков Зенита давно пора снять с чемпионата команду в РПЛ и ФНЛ на два года. Пусть играют во втором дивизионе и сразу будет видна преданность так называемых болельщиков.

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      Рейтинг: +10152

      Garrincha58 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 минут назад

      смотри не тресни хрусталик ты наш

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