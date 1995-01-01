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    РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»

    В субботу пройдут четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги.

    «Урал» примет «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» встретится с «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 августа, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)

    3 августа, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

    3 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    3 августа, 21:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Арсенал (Тула)

    4 августа, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    4 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Уфа

    4 августа, 21:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Оренбург

    5 августа, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2726

      BAIv 41 минуту назад

      Ростову удачи.
      уже скоро начало.

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      Рейтинг: +819

      amazonaws 45 минут назад

      Динамо ПОСИЛЬНЕЕ будет Тамбова.
      Спартак может спасти только СКАНДАЛЬНОЕ судейство, как в матче с Сочи и с Ростовом.
      Больше Спартаку рассчитывать не на что!!!
      Сыгранности НЕТ! Взаимопонимания НЕТ!!! Прицел сбился, защита привозит себе голы, предсезонка провалена.
      Как, с таким трансферным ХАОСОМ, Спартак будет выдавать результат???
      Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи и с Ростовом, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ТРЕМЯ поражениями подряд!!!
      Костяка команды у Спартака уже нет, а есть набор игроков, которые должны, в пожарном порядке, спасать не только сезон, но и Кононова от отставки.
      Команду НЕ УЗНАТЬ после прошлого сезона.
      Перетасовали состав КАРДИНАЛЬНО и сильно ОСЛАБИЛИ Спартак.

      Для Спартака настали смутные ЦОРНОВСКИЕ времена.

      31
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      Рейтинг: +1612

      Леха из Твери 51 минуту назад

      После Раммштайна поле успеют восстановить?

      0
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      Рейтинг: +2726

      BAIv > Леха из Твери 43 минуты назад

      в смысле закатить на место

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      Рейтинг: +2726

      BAIv > Леха из Твери 35 минут назад

      думаю его выкатывали, ибо зачем тогда все заморочки с выкатыванием поляны

      0
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      Рейтинг: +182

      Chingis17rus 1 час назад

      Под 60т будет на Зените! Всем удачи!

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      Рейтинг: +10727

      slavutiq70 2 часа назад

      Очень интересный тур должен получиться,,,чуть ли не каждая игра вызывает интерес,,надеюсь и команды не подкачают,,,

      1
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      Рейтинг: +1612

      Леха из Твери > slavutiq70 50 минут назад

      Да по сути Зенит-Краснодар матч 1-го круга. Да и 2-го тоже.

      0
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      Рейтинг: -1974

      Январь 59 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тур очень интересный. Спартаку нужно срочно реабилитироваться за прошлую неудачу. Динамо набирает обороты и может испортить настроение Спартаковским болельщикам. Просто и Урал находятся в верхней части турнирной таблицы, ибудут стараться закрепить свои позиции. Краснодар в Питере "скрестят шпаги" в очном поединке. Зенуту нужно закрепиться на верхней строке, Краснодар сделать последние коррективы перед ялЧ. Всем приятного просмотра интересного футбола.

      -35
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      Рейтинг: +99

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-! > Январь 59 2 часа назад

      Динамики сегодня должны свиней нахлобучить по полной. Лишь бы судья не мешал

      31
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      ...
      Рейтинг: +7180

      Serjoga > Январь 59 52 минуты назад

      Ну чего ж ты Ростов так некрасиво написал?

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