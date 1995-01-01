РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»

Ростову удачи.
уже скоро начало.
В субботу пройдут четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги.
«Урал» примет «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» встретится с «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 августа, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)
3 августа, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Динамо (Москва)
3 августа, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар
3 августа, 21:30 мск
4 августа, 16:30 мск
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)
4 августа, 19:00 мск
4 августа, 21:30 мск
5 августа, 20:00 мск