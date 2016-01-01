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    Цорн: «Будем формировать горячую и голодную команду»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах, которые поставило руководство клуба в вопросе формирования состава команды.

    «Есть задача руководства, владельца клуба – переформировать команду. Сделать новую команду, новый состав. И, конечно, мы довольны, что продали на хорошую стоимость чемпионский состав, который свой пик уже пережил. И будем теперь формировать новую команду – горячую и голодную», – сказал Цорн.

    Источник: Твиттер журналиста Данилы Махалина

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      vitaliy777 23 минуты назад

      Блин почему все в будущем времени? Нихера сейчас не делают, все будем когда то и что то там делать...

      0
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      Рейтинг: +819

      Smekaev 31 минуту назад

      Во-во, у Карреры бы такая команда рвала всех, а его уволили за то, что он хотел того же, что сейчас происходит - разогнать старичков зажравшихся и выпускать на поле тех, кто хочет играть. Федун как в анекдоте про жирафа:(

      0
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      Рейтинг: -296

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Описание проституток прямо-горячих и голодных до куев в их жопе и пасте

      -4
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      Рейтинг: +13581

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Очень большие сомнения, что с этим тренером вы что-то переформируете. ***

      0
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      Рейтинг: -1974

      Январь 59 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дай Бог вам удачи в вашем не лёгком труде. Вы только фанатов не обижайте.

      -38
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      Рейтинг: -1974

      Январь 59 > Январь 59 2 часа назад

      А здесь что не так? Где здесь нарушение правил общения, где здесь грубость , где здесь розжиг межнациональных противостояний

      1
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      Рейтинг: -1974

      Январь 59 > Январь 59 2 часа назад

      Модератор не тупи. Ты выглчдишь глупо. Более того ты сам нарушаешь свои же правила. Можешь ставить минусы , умей отвечать за свои действия.

      1
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      Рейтинг: +2666

      RotBerg 3 часа назад

      Голодную до чего? Побед или лаве? По Понсне кажется, что обожрался уже давно всем

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