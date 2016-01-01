Цорн: «Будем формировать горячую и голодную команду»

Блин почему все в будущем времени? Нихера сейчас не делают, все будем когда то и что то там делать...
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах, которые поставило руководство клуба в вопросе формирования состава команды.
«Есть задача руководства, владельца клуба – переформировать команду. Сделать новую команду, новый состав. И, конечно, мы довольны, что продали на хорошую стоимость чемпионский состав, который свой пик уже пережил. И будем теперь формировать новую команду – горячую и голодную», – сказал Цорн.
- Этим летом «Спартак» подписал четверых игроков – Резиуана Мирзова, Джордана Ларссона, Андре Шюррле и Эсекьеля Понсе.
- При этом клуб покинули восемь футболистов – Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Софьян Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш и Александр Ломовицкий (аренда).