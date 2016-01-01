Цорн: «Будем формировать горячую и голодную команду»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах, которые поставило руководство клуба в вопросе формирования состава команды.

«Есть задача руководства, владельца клуба – переформировать команду. Сделать новую команду, новый состав. И, конечно, мы довольны, что продали на хорошую стоимость чемпионский состав, который свой пик уже пережил. И будем теперь формировать новую команду – горячую и голодную», – сказал Цорн.