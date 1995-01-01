Sky Sports: «МЮ» согласился заплатить за Магуайра 80 миллионов фунтов

Черт за 80, ппц
«Манчестер Юнайтед» близок к завершению переговоров по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Манкунианцы согласились заплатить за 26-летнего игрока 80 миллионов фунтов (87,9 миллионов евро), сообщает Sky Sports.
Если трансфер будет завершен, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола.
- Ранее сообщалось, что «Лестер» потребовал за Магуайра более 75 миллионов фунтов.
- Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.