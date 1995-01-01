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    Sky Sports: «МЮ» согласился заплатить за Магуайра 80 миллионов фунтов

    «Манчестер Юнайтед» близок к завершению переговоров по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

    Манкунианцы согласились заплатить за 26-летнего игрока 80 миллионов фунтов (87,9 миллионов евро), сообщает Sky Sports.

    Если трансфер будет завершен, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола.

    • Ранее сообщалось, что «Лестер» потребовал за Магуайра более 75 миллионов фунтов.
    • Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: -102

      Woodbreak 1 час назад

      Черт за 80, ппц

      0
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      Рейтинг: +6077

      ivanthebest 1 час назад

      ЦЗ конечно нужен как кровь из носу, но Магуайр за 80 лямов фунтов - это конечно полный звиздец. Он конечно неплох, особенно на фоне тех "кудесников" что сейчас есть в команде, но его красная цена 50 лямов...

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