Footmercato: «Эвертон» приобрел Гбамина за 27 миллионов евро

парой кажется что живешь в какой-то непонятной реальности. а вообще это реальность? все лето какие-то непонятные практически неизвестные футболисты переходят из клуба в клуб за бешеные бабки. *** у меня в FIFA MANAGER такая же хрень)))))))))))))))))))))))
Полузащитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамин стал игроком «Эвертона».
По информации Footmercato, клуб из Ливерпуля заплатил за 23-летнего ивуарийца 27 млн евро. Контракт подписан на пять лет.
Также сообщается, что в ближайшие часы в «Эвертон» перейдет форвард «Ювентуса» Мойзе Кен. Сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что Гбамин может перейти в «Арсенал» за 30 миллионов.
- В прошедшем розыгрыше Бундеслиги ивуариец провел 30 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
Источник: Footmercato
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