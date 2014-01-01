Footmercato: «Эвертон» приобрел Гбамина за 27 миллионов евро

Полузащитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамин стал игроком «Эвертона».

По информации Footmercato, клуб из Ливерпуля заплатил за 23-летнего ивуарийца 27 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

Также сообщается, что в ближайшие часы в «Эвертон» перейдет форвард «Ювентуса» Мойзе Кен. Сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.