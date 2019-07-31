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    «Крылья Советов» заключили договор о сотрудничестве с «Жигулевским пивом»

    АО «Жигулевское пиво» стало партнером «Крыльев Советов».

    Сегодня с самарском баре «На дне» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между клубом и пивоваренной компанией. На мероприятии присутствовали главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Артем Тимофеев.

    К этому событию заводом был выпущен новый сорт пива – «Фон Вакано Безалкогольное». Его можно будет приобрести на «Самара Арене» во время матча четвертого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (суббота, 3 августа). Теперь на форме самарцев появится логотип «Жигулевское. Безалкогольное».

    • После трех туров «Крылья Советов» набрали три очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13547

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Судя по кислому фейсу Божовича, безалкогольное он не любит.

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    Chernyi Lis
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