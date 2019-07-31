«Крылья Советов» заключили договор о сотрудничестве с «Жигулевским пивом»

АО «Жигулевское пиво» стало партнером «Крыльев Советов».

Сегодня с самарском баре «На дне» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между клубом и пивоваренной компанией. На мероприятии присутствовали главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Артем Тимофеев.

К этому событию заводом был выпущен новый сорт пива – «Фон Вакано Безалкогольное». Его можно будет приобрести на «Самара Арене» во время матча четвертого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (суббота, 3 августа). Теперь на форме самарцев появится логотип «Жигулевское. Безалкогольное».