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    Перейра перешел в «Орландо Сити»

    Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в «Орландо Сити».

    Контракт заключен на один сезон.

    Клубу МЛС не пришлось платить за трансфер, так как по окончанию прошлого сезона уругваец не смог договориться с руководством «быков» о продлении контракта и покинул российский клуб в статусе свободного агента.

    «Мы всегда работаем над усилением нашего состава, и Маурисио соответствует нашим критериям, который мы ищем в качестве кандидатов», – заявил вице-президент «Орландо» Луис Муцци.

    • Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 года.
    • Хавбек провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.

    Источник: Официальный сайт «Орландо Сити»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +589

      Cubinec1989 1 час назад

      Жаль что не остался в Краснодаре. ЛЧ маячит впереди.

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