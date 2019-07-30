Защитник «Удинезе» Родирго Бекао прокомментировал трансфер в итальянский клуб из «Баии».

«Партнеры по команде и персонал клуба тепло приветствовали меня. Я пришел в «Удинезе», чтобы достичь больших целей. Сделаю все возможное, чтобы это произошло. Уверен, что здесь, в «Удинезе», буду жить в семейной обстановке. Есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.

Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться еще в одну новую реальность.

Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» это станет предзнаменованием хорошего сезона», – сказал Бекао.