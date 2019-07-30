Защитник «Удинезе» Родирго Бекао прокомментировал трансфер в итальянский клуб из «Баии».
«Партнеры по команде и персонал клуба тепло приветствовали меня. Я пришел в «Удинезе», чтобы достичь больших целей. Сделаю все возможное, чтобы это произошло. Уверен, что здесь, в «Удинезе», буду жить в семейной обстановке. Есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.
Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться еще в одну новую реальность.
Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» это станет предзнаменованием хорошего сезона», – сказал Бекао.
- В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.
- Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.
- ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.