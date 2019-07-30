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    Бекао – после трансфера в «Удинезе»: «Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменениям в моей жизни»

    Защитник «Удинезе» Родирго Бекао прокомментировал трансфер в итальянский клуб из «Баии».

    «Партнеры по команде и персонал клуба тепло приветствовали меня. Я пришел в «Удинезе», чтобы достичь больших целей. Сделаю все возможное, чтобы это произошло. Уверен, что здесь, в «Удинезе», буду жить в семейной обстановке. Есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.

    Переезд из Бразилии в Россию стал значительным изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться еще в одну новую реальность.

    Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» это станет предзнаменованием хорошего сезона», – сказал Бекао.

    • В сезоне-2018/19 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.
    • Игрок провел за москвичей 36 матчей и заработал 10 желтых карточек.
    • ЦСКА хотел выкупить Бекао, но не смог договориться с защитником об условиях личного контракта.

    Источник: Официальный сайт «Удинезе»

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    30.07.2019 23:50
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