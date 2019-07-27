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    Иван Игнатьев: «К нам пришли очень матсеровитые футболисты, но конкуренция – это всегда хорошо»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после матча 3-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) высказался о конкуренции в составе.

    «К нам пришли очень мастеровитые футболисты, у них большой опыт, но конкуренция – это всегда хорошо. Готов работать, а тренер будет принимать решение. В любом случае всегда буду делать все, что в моих силах. Последняя личная награда — это лучший игрок месяца, давно было. Мы готовимся от матча к матчу, стараемся прибавлять, чтобы все было хорошо», – сказал Игнатьев.

    • Футболист забил два гола в этом матче.
    • Он получил награду лучшему игроку встречи.

    Ханни ушел из «Спартака», Мирзов – пришел. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3777

      la verdad 20 секунд назад

      Матсеровитые- серят и матерятся?)))

      0
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      Рейтинг: +246

      johnny983 34 минуты назад

      У матсеров нужно только учиться)

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