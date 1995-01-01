Главные новости дня. «Тамбов» обыграл «Спартак», Шюррле оформляет российскую визу

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Вермален стал игроком «Виссел Кобэ».
«Спартак» сообщил Мельгарехо, что больше не нуждается в его услугах.
Шюррле оформляет российскую визу. Игрок прибудет в Москву в ближайшие дни.
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