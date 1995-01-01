Главные новости дня. «Тамбов» обыграл «Спартак», Шюррле оформляет российскую визу

«Атлетико» забил 7 голов в ворота «Реала», у Косты покер и удаление.

«Барселона» намерена предложить Месси бессрочный контракт.

Вермален стал игроком «Виссел Кобэ».

«Спартак» сообщил Мельгарехо, что больше не нуждается в его услугах.

Шюррле оформляет российскую визу. Игрок прибудет в Москву в ближайшие дни.

Дани Алвес ищет новый клуб через инстаграм.

«Спартак» проиграл «Тамбову», пропустив два гола от защитников.

«Краснодар» разгромил «Сочи», у Игнатьева дубль.

Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью