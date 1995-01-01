Арбитр Пустовойтова: «Хочется отработать матч РПЛ»

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, что хотела бы поработать на матче российской Премьер-лиги.

«Я хочу попасть на следующий женский чемпионат мира. Есть еще чемпионаты Европы и Олимпиада. Хочется попробовать отработать матч мужской Премьер-лиги. Тем более, сейчас вводят систему VAR. С ней мне удобнее и спокойнее. Если что-то не увижу, подскажут.

До мужского чемпионата мира пока далеко, надо быть реалистами. Хотя, девушка из Швейцарии уже обслуживала игру юношеского мирового первенства. Да и в клубных топ-лигах Европы это уже распространенная практика. Француженка, которая сейчас судила финал, отработала два матча Лиги 1. Немке Бибиане Штайнхаус доверяли судейство в Бундеслиге. Есть примеры в Уругвае и Бразилии. Мы верим, что со временем женщины-арбитры на играх мужских команд уже никого не будут удивлять. Это абсолютно нормально», – сказала Пустовойтова.

Ранее сообщалось, что Пустовойтова может быть допущена до работы на матчах ФНЛ.

В прошлом сезоне она была назначена главным арбитром на финал женской Лиги чемпионов.

Арбитр Пустовойтова: «За матч получаю 13 тысяч рублей с небольшим. Иногда бывает одна игра в месяц»