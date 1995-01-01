РПЛ. «Динамо» примет «Урал» в стартовом матче 3-го тура

Удачи Арсеналу и Спартаку .
В пятницу стартует третий тур российской Премьер-лиги.
«Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)
26 июля, 20:00 мск
27 июля, 14:00 мск
27 июля, 16:30 мск
27 июля, 19:00 мск
Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)
28 июля, 14:00 мск
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)
28 июля, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)
28 июля, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)
29 июля, 20:00 мск