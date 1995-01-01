РПЛ. «Динамо» примет «Урал» в стартовом матче 3-го тура

В пятницу стартует третий тур российской Премьер-лиги.

«Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

26 июля, 20:00 мск

Уфа – Крылья Советов (Самара)

27 июля, 14:00 мск

Тамбов – Спартак (Москва)

27 июля, 16:30 мск

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Краснодар – Сочи

27 июля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)

28 июля, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

28 июля, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

28 июля, 19:00 мск

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Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)

29 июля, 20:00 мск

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