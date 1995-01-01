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    РПЛ. «Динамо» примет «Урал» в стартовом матче 3-го тура

    В пятницу стартует третий тур российской Премьер-лиги.

    «Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    26 июля, 20:00 мск

    Уфа – Крылья Советов (Самара)

    27 июля, 14:00 мск

    Тамбов – Спартак (Москва)

    27 июля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Сочи

    27 июля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург)

    28 июля, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    28 июля, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

    28 июля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)

    29 июля, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +831

      eaguar 25 минут назад

      Удачи Арсеналу и Спартаку .

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      Рейтинг: +23

      ALEX TARAN 47 минут назад

      Динамо опять дрюкнут и хохла на карандаш,а может и под зад ногой... Динамо пока из всех команд показывает худший футбол,хотя подбор игроков неплохой...

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      Рейтинг: +1014

      den161 > ALEX TARAN 43 минуты назад

      не согласен, не худший футбол. Моменты создают, причем много, а вот завершение...мягко говоря хромает

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      Рейтинг: +23

      ALEX TARAN > den161 33 минуты назад

      А кто по твоему показал худший за 2тура?

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      Рейтинг: +5785

      FanatSerj > ALEX TARAN 14 минут назад

      Первый тайм с Арсеналом был одним из лучших отрезков начало вообще всего РПЛ.
      А после забитого гола обосрались от счастья и играть перестали.
      А вот с Рубином игра было больше "странной" чем плохой.
      Но Хохлов скорее всего не жилец уже, да и Урал явно фаворитом матча выглядит.

      0
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      Рейтинг: +10240

      slavutiq70 50 минут назад

      Интересный матч должен получится,,,,,Уралу нужна победа что б продолжить лидировать,,,но а Динамо пора выбирать из подвала турнирной таблицы если они хотят чего добиться в этом сезоне,,,

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      Рейтинг: +1142

      алдан2014 59 минут назад

      Вообще то тур третий.Новостики,вы вообще читаете,что пишите?

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