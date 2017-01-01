Главные новости дня. «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в Лиге Европы, «Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9952

      sssrspartak 24 минуты назад

      я думаю все равно арсенал выиграет у нефтчи!там будет 2-1 в пользу арсенала!

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