Главные новости дня. «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в Лиге Европы, «Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана.

«Динамо» объявило о переходе Н’Жийе.

Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Боккетти – игрок «Вероны».

«Рейтинг букмекеров»: доход ЦСКА за 2018 год – 26 миллионов долларов. В 2017-м было 28 миллионов убытка.

Клопп: «Коутиньо? Его трансфер будет стоить больших, больших денег. В этом году это не для «Ливерпуля».

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро.

Себальос перешел из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.

«Арсенал» объявил о трансфере Салиба. Ближайший сезон он проведет в «Сент-Этьене».

«Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана.

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит