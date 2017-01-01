Главные новости дня. «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в Лиге Европы, «Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана.

я думаю все равно арсенал выиграет у нефтчи!там будет 2-1 в пользу арсенала!
«Динамо» объявило о переходе Н’Жийе.
Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА.
Боккетти – игрок «Вероны».
«Рейтинг букмекеров»: доход ЦСКА за 2018 год – 26 миллионов долларов. В 2017-м было 28 миллионов убытка.
Клопп: «Коутиньо? Его трансфер будет стоить больших, больших денег. В этом году это не для «Ливерпуля».
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро.
Себальос перешел из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.
«Арсенал» объявил о трансфере Салиба. Ближайший сезон он проведет в «Сент-Этьене».
«Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана.
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит