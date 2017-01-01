«Краснодар» объявил о трансфере Кабельи в твиттере, но потом удалил запись

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Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья близок к трансфере в «Краснодар». Российский клуб опубликовал запись о трансфере в своем твиттере, но потом удалил ее.
Скриншот «Спорт-Экспресса»
По информации французского издания L’Equipe, стороны уже согласовали переход. «Краснодар» заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро, контракт будет рассчитан на три года. Футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне Кабелла сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
- Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.