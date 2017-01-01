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    «Краснодар» объявил о трансфере Кабельи в твиттере, но потом удалил запись

    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья близок к трансфере в «Краснодар». Российский клуб опубликовал запись о трансфере в своем твиттере, но потом удалил ее.

    Скриншот «Спорт-Экспресса»

    По информации французского издания L’Equipe, стороны уже согласовали переход. «Краснодар» заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро, контракт будет рассчитан на три года. Футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    • В прошлом сезоне Кабелла сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
    • Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      Viktor-Spartak 4 минуты назад

      бывает)

      0
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      Рейтинг: +67

      Фантомас 67 12 минут назад

      Всё это хорошо конечно, но куды их потом девать с такими зарплатами-то, когда лимит станет 8+17? Обратно в Сент-Этьен в аренду вряд ли возьмут.

      1
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      Рейтинг: +7004

      KLIM777 32 минуты назад

      может поняли, что 29 дно не нужно. Хотя сейчас любой игрок был бы усилением. Так как в центре просто днище камболов

      0
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      Рейтинг: +2463

      AtticusFinch 33 минуты назад

      Разместили...удалили...всё через одно место делают в клубе -а потом удивляются почему Игнатьев контракт не захотел ...3 млн евро в год?)))и с ним на поле играть будут воспитанники Шапи и Игнатьев с зарплатой 500 000 рублей в месяц?)))клёвая же будет атмосфера в команде))

      0
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      Рейтинг: +355

      GSmall > AtticusFinch 15 минут назад

      Для сосунков эта з/п как дар божий.Думаю им не о чем переживать

      1
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      Рейтинг: +919

      CSKA471 > GSmall 7 минут назад

      Не думаю, они уже привыкли к деньгам

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