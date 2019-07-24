Агент Кабельи – о «Краснодаре»: «Не могу ничего комментировать до завершения сделки. Пока контракт ни с кем не подписан»

Футбольный агент Филипп Пиола, представляющий интересы нападающего «Сент-Этьена» Реми Кабельи, прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Краснодаре».

Сегодня журналист Yahoo Sports Мануэль Лонжон сообщил, что клубы согласовали трансфер 29-летнего игрока.

«Я не могу ничего комментировать до тех пор, пока сделка не состоялась. На данный момент Кабелла контракта ни с кем не подписал», – сказал Пиола.

Ранее стало известно, что краснодарцы предложили «Сент-Этьену» 10 миллионов евро за футболиста, а самому ему трехлетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.