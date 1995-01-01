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    Журналист Yahoo Sports сообщил о переходе Кабельи в «Краснодар»

    Французский журналист Мануэль Лонжон сообщил, что нападающий «Сент-Этьена» Реми Кабелья перейдет в «Краснодар».

    В своем твиттере репортер написал, что стороны достигли соглашения.

    Ранее сообщалось, что краснодарцы предложили за 29-летнего игрока 10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Кабелья провел за «Сент-Этьен» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает форварда в 14 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Мануэля Лонжона

    Мануэль Лонжон – журналист французского подразделения Yahoo Sports. У его твиттера 63,5 тысячи подписчиков.

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