«Лилль» отказал «Манчестер Юнайтед» в переходе Пепе

«Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Николя Пепе.

По информации источника, французский клуб не устроила предложенная цена трансфера.

Руководство «Лилля» рассчитывает получить за 24-летнего ивуарийца не менее 70 миллионов фунтов (78,7 миллиона евро).

«Доги» также ведут переговоры с «Наполи». В переезде Пепе в Неаполь лично заинтересован главный тренер клуба Карло Анчелотти.