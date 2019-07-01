Азар: «Если не выиграем Лигу чемпионов, болельщики нас не поймут»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Когда вы играете за «Реал», вам нужно выигрывать в каждом турнире. Вам нужно выиграть, выиграть и выиграть. Если не возьмем Лигу чемпионов, то болельщики нас не поймут. В этом клубе всегда хочется побеждать, поэтому я здесь.
Я играю на поле на основе своих инстинктов. Не решаю на основе схем, а просто играю», – приводит слова Азара официальный сайт «Реала».
- Этим летом Азар перешел в «Реал» из «Челси».
- Контракт бельгийца с клубом из Мадрида заключен на пять лет.
- 28-летний футболист в составе «Челси» провел 52 игры в минувшей кампании, отличился 21 голом и 17 результативными передачами.