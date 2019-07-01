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    Азар: «Если не выиграем Лигу чемпионов, болельщики нас не поймут»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Когда вы играете за «Реал», вам нужно выигрывать в каждом турнире. Вам нужно выиграть, выиграть и выиграть. Если не возьмем Лигу чемпионов, то болельщики нас не поймут. В этом клубе всегда хочется побеждать, поэтому я здесь.

    Я играю на поле на основе своих инстинктов. Не решаю на основе схем, а просто играю», – приводит слова Азара официальный сайт «Реала».

    • Этим летом Азар перешел в «Реал» из «Челси».
    • Контракт бельгийца с клубом из Мадрида заключен на пять лет.
    • 28-летний футболист в составе «Челси» провел 52 игры в минувшей кампании, отличился 21 голом и 17 результативными передачами.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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