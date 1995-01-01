Главные новости дня. «Краснодар» сыграет с «Порту», Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9861

      sssrspartak 1 час назад

      каррера в динамо-это будет что то!!!лучше вместо кононова!!хуже не будет!

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