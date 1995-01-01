Главные новости дня. «Краснодар» сыграет с «Порту», Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

каррера в динамо-это будет что то!!!лучше вместо кононова!!хуже не будет!
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ.
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо».
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда».
ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно.
«Рейтинг букмекеров»: Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо».
«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака».
РФС планирует периодически публиковать переговоры арбитров в матчах РПЛ.
«Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов.
«Арсенал» над пропастью: трансферные неудачи, ссора с капитаном, финансовые сложности