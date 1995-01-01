Главные новости дня. «Краснодар» сыграет с «Порту», Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо».

«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда».

ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно.

«Рейтинг букмекеров»: Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо».

«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака».

РФС планирует периодически публиковать переговоры арбитров в матчах РПЛ.

«Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов.

«Арсенал» над пропастью: трансферные неудачи, ссора с капитаном, финансовые сложности