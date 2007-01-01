РФС планирует периодически публиковать переговоры арбитров в матчах РПЛ

Руководитель проекта видеопомощника арбитра (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что в будущем в общий доступ будут выкладываться отдельные переговоры судейских бригад, работающих на матчах Премьер-лиги.

«Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче», – сказал Калошин.

Система VAR впервые была использована в РПЛ в матче 2-го тура между «Динамо» и «Рубином».

Опыт с публикацией переговоров арбитров уже успешно опробовали в Испании и Голландии.

Калошин: «Со второй части сезона все матчи тура РПЛ будут проходить с использованием VAR»