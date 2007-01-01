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    РФС планирует периодически публиковать переговоры арбитров в матчах РПЛ

    Руководитель проекта видеопомощника арбитра (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что в будущем в общий доступ будут выкладываться отдельные переговоры судейских бригад, работающих на матчах Премьер-лиги.

    «Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче», – сказал Калошин.

    • Система VAR впервые была использована в РПЛ в матче 2-го тура между «Динамо» и «Рубином».
    • Опыт с публикацией переговоров арбитров уже успешно опробовали в Испании и Голландии.

    Калошин: «Со второй части сезона все матчи тура РПЛ будут проходить с использованием VAR»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1694

      TOMSON 21 минуту назад

      Современные технологии позволяют прослушивать переговоры онлайн. И так должно быть, если мы хотим видеть честный футбол. Но как было сказано выше «не надо обольщаться»

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