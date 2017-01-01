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    РПЛ. «Арсенал» переиграл «Крылья Советов»

    «Арсенал» в гостях переиграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ.

    В составе туляков голами отметились Сергей Ткачев, Эванс Кангва и Александру Тудоре. За самарцев забили Александр Соболев и Тарас Бурлак.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 0:2 – Кангва, 24; 1:2 – Соболев, 43; 1:3 – Тудоре, 52; 2:3 – Бурлак, 56.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Мияилович, Антон (Радонич, 54), Гынсарь, Соболев.

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва (Костадинов, 71), Тудоре (Луценко, 64).

    Предупреждения: Мияилович, 60; Кабутов, 72 – Кангва, 55; Луценко, 83; Альварес, 90+1; Ткачев, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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