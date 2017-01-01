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    РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Ростов» примет «Спартак»

    В субботу, 20 июля, пройдут четыре матча 2-го тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа» примет «Краснодар», «Крылья Советов» сыграют с тульским «Арсеналом», ЦСКА встретится с «Оренбургом», а «Ростов» – со «Спартаком».

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Краснодар

    20 июля, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)

    20 июля, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Оренбург

    20 июля, 19:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    20 июля, 21:30 мск

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

    21 июля, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Тамбов

    21 июля, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

    21 июля, 19:00

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

    21 июля, 21:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10006

      Garrincha58 17 минут назад

      сегодня фавориты должны победить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35687

      ROSTOV SUPER > Garrincha58 4 минуты назад

      А кто фавориты ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      paracetamol 19 минут назад

      Чё ток поздно последние матчи показывают? Все в Еуропу метят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9976

      slavutiq70 57 минут назад

      Ростов -Спартак должен быть не плохой по накалу получиться матч,,,,,

      0
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