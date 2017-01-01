РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Ростов» примет «Спартак»

сегодня фавориты должны победить
В субботу, 20 июля, пройдут четыре матча 2-го тура российской Премьер-лиги.
«Уфа» примет «Краснодар», «Крылья Советов» сыграют с тульским «Арсеналом», ЦСКА встретится с «Оренбургом», а «Ростов» – со «Спартаком».
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
20 июля, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)
20 июля, 16:30 мск
20 июля, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
20 июля, 21:30 мск
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)
21 июля, 14:00 мск
21 июля, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Рубин (Казань)
21 июля, 19:00
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
21 июля, 21:30 мск