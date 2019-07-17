Сабатини: «Будь Икарди моим игроком, я бы нашел парня для его жены, чтобы она отстала от него отстала»

Экс-спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини прокомментировал работу агента и жены форварда миланской команды Мауро Икарди Ванды Нары.

«Если бы Икарди был моим игроком, я бы нашел парня для Ванды, чтобы она отстала от него. Мауро – отличный парень и любящий отец», – заявил Сабатини.

Накануне Икарди не был вызван на командное турне по Азии, на что форвард ответил, что не уйдет из клуба и будет отрабатывать контракт до завершения его действия.