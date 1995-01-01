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    «Сочи» опубликовал, а затем удали таблицу РПЛ после 1 тура с учетом VAR. В ней «Спартак» – на 15 месте

    Пресс-служба «Сочи» в твиттере опубликовала свой вариант турнирной таблицы РПЛ после первого тура.

    В ней сочинцы расположили команды так, как если бы в матчах использовалась система видепомощи арбитрам (VAR).

    В стартовой игре чемпионата России «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что победный гол москвичи забили с нарушением правил. Также он отметил, что главный арбитр Владимир Москалев был обязан назначать пенальти в ворота «Спартака».

    Спустя некоторое время твит был удален.

    Источник: Твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +260

      Ашет Арбузян 25 секунд назад

      с фига ли Локо и Арсенал выше выездных Рубина и Динамо?)

      0
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      Рейтинг: +5475

      mihail200606 1 минуту назад

      Ну зря убрали.. Только вот че они себе 3 очка приписали сразу.. Могли ведь пеналь и не забить..

      0
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      Рейтинг: +92

      Rtu 2 минуты назад

      Я против Вар! Так как это убивает эмоции! Судьи да, должны быть квалифицированными! И да Сочи и смотрелся лучше (хоть команду за 3 дня собрали) и там чистая победа Юга! Мясо ничего не показало первый тайм вообще без ударов, Сочи забрали чистый пен...

      0
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      Рейтинг: +841

      GermanVo 2 минуты назад

      Если бы бабушка была дедушкой...

      0
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      Рейтинг: +141

      Great Show 14 минут назад

      Чтож вы с игры то не забили?

      1
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      Рейтинг: +1165

      Obojaemiy 17 минут назад

      По пути Енисея пошли...креативщики...только одни вылетели как пробка со своим креативом в ФНЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1470

      Snek > Obojaemiy 15 минут назад

      Норм Енисей играл, не надо гнать. Загнобили команду просто, да и состав, конечно, местами проседал.

      1
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      Рейтинг: +9881

      slavutiq70 20 минут назад

      Ну может ничья и была бы,,,,но не победа,,,,Сочи тоже чистый пендаль не поставили,,,,

      1
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      Рейтинг: +2392

      RotBerg 20 минут назад

      Смешно)

      -1
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      Рейтинг: +251

      Konyshev_RW 21 минуту назад

      Что за вселенская истерия? На поле сочинцы особо не протестовали ни по поводу не назначенного пенальти, ни по поводу пропущенного гола. И разве пенальти это гол? У Миранчука спросите, так ли это, или у Бериши например. Три очка они рисуют)

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      Рейтинг: +1397

      JTherry > Konyshev_RW 5 минут назад

      пусть потешатся, согласен, с вами - пенальти еще забить надо, у Бериши с Миранчуком не получилось... ничего - злее будут с зенитом играть, отыграются, может быть)) и пенальти им поставят, или - в их ворота, для убедительности))

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