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    Болельщики «Зенита» признали новичка команды Сантоса лучшим игроком команды в матче с «Тамбовом»

    Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды в игре первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

    Им стал новичок петербуржцев Дуглас Сантос. Левый защитник провел на поле весь матч.

    «Уважаемый Дуглас, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте в том же духе», – говорится в сообщении «Зенита».

    • Во встрече с тамбовчанами бразилец сделал один отбор, один перехват и совершил два фола.
    • Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» этим летом за 12 миллионов евро.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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