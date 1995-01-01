Болельщики «Зенита» признали новичка команды Сантоса лучшим игроком команды в матче с «Тамбовом»

Надеюсь, только будет набирать обороты.
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды в игре первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
Им стал новичок петербуржцев Дуглас Сантос. Левый защитник провел на поле весь матч.
«Уважаемый Дуглас, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте в том же духе», – говорится в сообщении «Зенита».
- Во встрече с тамбовчанами бразилец сделал один отбор, один перехват и совершил два фола.
- Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» этим летом за 12 миллионов евро.