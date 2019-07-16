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    Егоров: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. Москалев за грубые ошибки будет отстранен на неопределенное время»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (1:0) Владимир Москалев допустил грубые ошибки в игре, за что будет отстранен от работы на неопределенное время.

    По мнению главы ДСИ, Москалев не должен был засчитывать гол защитника москвичей Самуэля Жиго, забитый на третьей добавленной минуте встречи после подачи углового. Егоров заявил, что мяч был забит с нарушением правил.

    «Вы знаете, кто такой Джикия? Он сказал, что судейство было на высшем уровне! Но это ирония, конечно. Матч «Спартак» – «Сочи» получился резонансным. Общая оценка: очень неудачная игра Володи Москалева. Много вопросов по карточкам, которые он не дал. Конечно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба. Но наше мнение – этот гол не стоило засчитывать, так как было нарушение правил.

    Что касается момента в первом тайме с падением в штрафной «Спартака», для нас – это пенальти. Нас в этой игре озадачила трактовка единоборств, где не показали карточки. Прошу вас не танцевать на костях, но матч у него правда получился неудачный. Я его не оправдываю, но в спорте бывают такие ситуации.

    На сборах Москалев выглядел хорошо. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать свои ошибки. За грубые ошибки он будет отстранен на определенное время. Не хочу говорить о сроках. Кому-то хватит прийти в себя неделю, а кому-то и месяца мало», – сказал Егоров.

    Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет против «Ростова», а «Сочи» примет «Зенит».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3097

      владимир миронов 4 минуты назад

      Ничего не изменилось, судейский беспредел продолжается, но прогресс есть--Егоров уже не извиняется, а только констатирует.

      1
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      Рейтинг: +1216

      sobaka120982 > владимир миронов 1 минуту назад

      ))))). 5балов

      0
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      Рейтинг: +1216

      sobaka120982 7 минут назад

      По сути он признал то!!!! Что условно в игре против Уфы, Сочи может перед матчем занести судье деньжат!!! Он правильно от судит матч в пользу Сочи получив к зп. Большой бонус может спокойно быть отстранён на несколько игр??? И волк сыт и овцы целы

      2
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      Рейтинг: +1216

      sobaka120982 13 минут назад

      В смысле???? И все?? Вот так можно???просто так все... отстранён!!! А Сочи кто очки вернёт с/у/к/и

      1
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    • ...
      Рейтинг: +692

      Томик 15 минут назад

      Белозубый, где оценка питерского судейства и ошибок Вилкова? Гиде? Я так понимаю, готовится компания: "Не свисти в пользу Спартака!" "Не ставь штрафной на Адриано" мы уже в прошлом сезоне наблюдали. Кстати в матче с "Сочи" ему сзади по ногам заехали в центре поля - никакой жёлтой и в помине. Симулирует же. Давайте дальше, чего стесняться?

      1
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      Рейтинг: +5209

      piligrim1986 21 минуту назад

      ну введут вар, и что? также будут те же ошибки и те же недовольные, только с другой формулировкой

      2
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      Рейтинг: +670

      Борат 21 минуту назад

      очередные пахучие три очка у спартака

      2
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      Рейтинг: +3636

      vladik12 30 минут назад

      Да и пофиг всем, что он ошибся). Хоть в ступе теперь его раздавите. Три очка у "Спартака", это главное. Остальное никому не интересно.
      Хала, "Спартак".
      Шатать коней, шатать!
      Шатать бомжей, шатать!

      -1
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      Рейтинг: +809

      PUZIAKA 35 минут назад

      По сути главный человек в нашем судействе признал, что судья принимал неверные решения, и это повлияло напрямую на исход матча. Что будет дальше? НИ-ЧЕ-ГО

      6
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      Рейтинг: +5209

      piligrim1986 > PUZIAKA 21 минуту назад

      ну это не первый случай и увы, не последний))))
      когда будет ВАР, будет тоже самое

      0
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      Рейтинг: +1403

      Бабушка Зильзиля 37 минут назад

      И минус 50% купилок за брак, так как работа сдельная.

      1
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      Рейтинг: +89

      Игорь В 39 минут назад

      Переигровочку

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