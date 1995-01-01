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    Аршавин: «Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации легионеров для национальной команды.

    «Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде (на ЧМ-2018 – примечание «Бомбардира») не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.

    • За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
    • 38-летний Аршавин защищал цвета национальной команды с 2002 по 2012 год, сыграл 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +374

      R015RK 24 секунды назад

      Высрался маленький алкаш. Твоё мнение никого не интересует. Или забыл свои выходки в сборной?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +838

      GermanVo 5 минут назад

      Фернандес был одним из лучших на ЧМ, если не лучшим. А что касается Гильерме, то на данный момент особо не вижу конкуренции. Сафонов неплохо себя показывает, но давать ему оценки пока рано, сколько уже было таких, которые один сезон отыграют на высоте, а потом игру, как ветром сдуло. Так что, Андрюше лучше бы эту тему не затрагивать, тк условный Смольников вообще Фернандесу в подмётки не годится.

      0
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      Рейтинг: +1560

      Ubuntu 8 минут назад

      Мнение Шавы - его проблемы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6398

      ufos73 24 минуты назад

      Футболист не обязательно должен быть умным... Как показывает практика, даже наоборот мешает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      general.lizyukov 38 минут назад

      Кому должен? Марио Фернандес имеет российское спортивное гражданство, имеет полное право играть за сборную России.
      А твой условный Смольников - УГ, и с ним мы бы и из группы не вышли. Забыл Марибор уже?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +397

      Alejandrrro 48 минут назад

      То же*

      0
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    • ...
      Рейтинг: +702

      Jhon1989 57 минут назад

      А ты много за свою страну выступал???? Клоун одним словом.

      -1
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      Рейтинг: +410

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Натурализация Андрей, нужна для того,чтоб Любители кальянов,не расслабляли булки

      3
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    • ...
      Рейтинг: +820

      val-berezko 1 час назад

      Андрей прав! Больше надо своим доверять!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      Юрэс > val-berezko 1 час назад

      Да не БОЛЬШЕ , А ВСЁ И ВСЕГДА!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6253

      Вомбат > val-berezko 28 минут назад

      Андрей не прав. Все нормальные страны натурализуют игроков. И поэтому выигрывают чемпионаты мира и развивают свой футбол. И бывшие семидесятые по рейтингу сборные врываются в топ-10. Выдворить Фернандеса и пусть играет за свою Бразилию - это не патриотизм, а идиотизм. Настоящий патриот научит Фернандеса говорить по русски и сделает все, чтобы он не уехал и чтобы его дети (наверняка тоже талантливые) стали русскими. Собственно так вели себя ВООБЩЕ ВСЕ РУССКИЕ лидеры, начиная от Ивана Калиты. И поэтому (только поэтому!) наша страна - до сих пор великая страна.

      2
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      Рейтинг: +498

      Юрэс 1 час назад

      Тогда что такое ------- ПАТРИОТИЗМ ?!?!?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +6253

      Вомбат > Юрэс 19 минут назад

      Любовь к своей стране и народу. Желание, чтобы наши дети жили лучше, чем мы и чтобы им не угрожало потерять то, что мы для них создали. Но любовь не должна быть слепой. Поэтому патриотизм требует понимания особенностей своего народа. Например, не понимая, что русские - синтетический народ, невозможно быть патриотом России. Не такая уж большая часть восточных славян - великороссы - вобрала в себя кучу других, весьма достойных, народов именно потому что если те хотели стать русскими, они ими становились. Не улавливаете аналогию с натурализацией бразильских футболистов?

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