Аршавин: «Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации легионеров для национальной команды.

«Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде (на ЧМ-2018 – примечание «Бомбардира») не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.