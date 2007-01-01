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    Семин: «Одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что клуб не должен покупать новых футболистов без одобрения тренерского штаба.

    – В свое время Кверквелия сказал, что оказался в «Локомотиве» только благодаря Юрию Павловичу Семину. Но клубная пресс-служба это из текста удалила. Быть может, кому-то из руководства клуба не хотелось появления на свет таких подробностей?

    – Все было достаточно просто: я хотел, чтобы Кверквелия был у нас, а многие люди этого не хотели. К счастью, удалось свое мнение отстоять. Говорил и еще раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает – нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров.

    – Быть может, у них в этом есть свой интерес?

    – Думайте сами.

    • Этим летом у Семина возник конфликт с руководством «Локомотива» из-за приобретения бразильца Мурило.
    • Сначала тренер отказывался брать новичка на сбор в Австрии, но в итоге взял, а затем дал дебютировать в матче за Суперкубок России.

    Семин: «Чего добились интриганы в «Локомотиве» – 14 лет без золота и Лиги чемпионов?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      Rio_ter 3 минуты назад

      Футбол футболом, а пилить бабло надо!

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      Рейтинг: +4850

      батог 17 минут назад

      Прав на 120% !!!

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