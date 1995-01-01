Федун: «Всех с победой, со стартом чемпионата»

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к журналистам после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи добились победы благодаря голу на 94 минуте защитника Самуэля Жиго.

«Всех с победой, со стартом чемпионата», – сказал Федун в смешанной зоне стадиона «Открытие Арена».

Федун владеет командой с 2003 года.

За это время «Спартак» один раз стал чемпионом России.

В этом сезоне москвичи выступят в Лиге Европы.

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