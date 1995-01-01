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    Федун: «Всех с победой, со стартом чемпионата»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к журналистам после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи добились победы благодаря голу на 94 минуте защитника Самуэля Жиго.

    «Всех с победой, со стартом чемпионата», – сказал Федун в смешанной зоне стадиона «Открытие Арена».

    • Федун владеет командой с 2003 года.
    • За это время «Спартак» один раз стал чемпионом России.
    • В этом сезоне москвичи выступят в Лиге Европы.

    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1886

      Evgeni1952 44 минуты назад

      Подумай о тренере. Такая победа над Сочи никого не устраивает.

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