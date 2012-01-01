Главные новости дня. «Спартак» забил победный гол «Сочи» на 94-й минуте, Берг стал игроком «Краснодара»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9791

      sssrspartak 1 час назад

      такой недофутбол нам не нужен

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