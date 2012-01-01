Главные новости дня. «Спартак» забил победный гол «Сочи» на 94-й минуте, Берг стал игроком «Краснодара»

такой недофутбол нам не нужен
Жиго принес победу «Спартаку» над «Сочи» в компенсированное время.
«Урал» выиграл у «Уфы», в матче было забито пять мячей.
Анюков решил возобновить карьеру, он перешел в «Крылья Советов».
«Краснодар» приобрел форварда сборной Швеции Берга.
Голкипер «Краснодара» Крицюк заявлен за вторую команду в ФНЛ.
«Локомотив» может продать Гилерме в «Спартак» за 800 тысяч евро.
У Михайловича диагностирована лейкемия.
У Зинедина Зидана умер брат.
«Интер» отправится в предсезонное азиатское турне без Икарди.
В Китае за спартаковца Фернандо предлагают 20 миллионов.
Классное приобретение «Краснодара». Много забивает, дерзит, позволяет фанату жить в его квартире