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    Mirror: После слов Райолы о желании Погба уйти з «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на заявление представителя полузащитника полузащитника команды Поля Погба Мино Райолы.

    Ранее голландский агент прямо заявил о желании футболиста покинуть клуб. По информации The Mirror, в ответ на это «МЮ» поднял цену на игрока со 150 миллионов фунтов стерлингов до 180 (200 миллионов евро).

    • «Юнайтед» купил Погба у «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что французом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +513

      Владимирыч 30 секунд назад

      Если Райола скажет что-то еще, чувствую, что Погба станет вечным рабом МЮ)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3030

      dinar7777dinar 29 минут назад

      Ахахаха

      0
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