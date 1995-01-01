Mirror: После слов Райолы о желании Погба уйти з «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов

Если Райола скажет что-то еще, чувствую, что Погба станет вечным рабом МЮ)))
Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на заявление представителя полузащитника полузащитника команды Поля Погба Мино Райолы.
Ранее голландский агент прямо заявил о желании футболиста покинуть клуб. По информации The Mirror, в ответ на это «МЮ» поднял цену на игрока со 150 миллионов фунтов стерлингов до 180 (200 миллионов евро).
- «Юнайтед» купил Погба у «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что французом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».