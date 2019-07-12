Нескольких фанатов «Динамо» задержали в Туле. Они висели на решетках стадиона

одна буква ,а как смысл фразы меняет .....и долго они там висели?
Матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо» (1:1) не обошелся без задержаний болельщиков. Основанием для этого местная полиция посчитала то, что фанаты москвичей висели на заградительных решетках трибун.
Как пишет Sport24, были задержаны несколько динамовских фанатов. За порядком на гостевой трибуне следили вооруженные полицейские.
- «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.
- Туляки и «Динамо» сыграли вничью в третий раз подряд.
- Москвичи в прошлом сезоне РПЛ финишировали 12-ми.