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    Нескольких фанатов «Динамо» задержали в Туле. Они висели на решетках стадиона

    Матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо» (1:1) не обошелся без задержаний болельщиков. Основанием для этого местная полиция посчитала то, что фанаты москвичей висели на заградительных решетках трибун.

    Как пишет Sport24, были задержаны несколько динамовских фанатов. За порядком на гостевой трибуне следили вооруженные полицейские.

    • «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.
    • Туляки и «Динамо» сыграли вничью в третий раз подряд.
    • Москвичи в прошлом сезоне РПЛ финишировали 12-ми.

    Источник: Sport24

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    12.07.2019 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      kupryaev 56 минут назад

      одна буква ,а как смысл фразы меняет .....и долго они там висели?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2484

      mopecekca > kupryaev 24 минуты назад

      пока не сняли)

      0
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