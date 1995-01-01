Главные новости дня. Гризманн – игрок «Барселоны», стартовал 28-й чемпионат России по футболу

Крауч объявил о завершении карьеры.

Лунин: «Охренел, когда узнал об интересе «Реала».

«Валенсия» объявила о трансфере Черышева. Отступные за россиянина – 80 миллионов.

Гризманн – игрок «Барселоны».

«Атлетико» требует еще 80 миллионов за Гризманна.

Кварацхелия ушел из «Локомотива» из-за срока предложенного контракта.

Стартовал 28-й чемпионат России по футболу.

«Ювентус» купил у «Дженоа» защитника Ромеро за 26 миллионов.

«Вы знаете кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто будет тренировать «Ньюкасл»