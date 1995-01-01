Главные новости дня. Гризманн – игрок «Барселоны», стартовал 28-й чемпионат России по футболу

Крауч объявил о завершении карьеры.
Лунин: «Охренел, когда узнал об интересе «Реала».
«Валенсия» объявила о трансфере Черышева. Отступные за россиянина – 80 миллионов.
Гризманн – игрок «Барселоны».
«Атлетико» требует еще 80 миллионов за Гризманна.
Кварацхелия ушел из «Локомотива» из-за срока предложенного контракта.
Стартовал 28-й чемпионат России по футболу.
«Ювентус» купил у «Дженоа» защитника Ромеро за 26 миллионов.
«Вы знаете кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто будет тренировать «Ньюкасл»