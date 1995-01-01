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    «Кто не за Федерера, те плохие». Дзюба показал, как болеет за Федерера в матче против Надаля

    Завершился полуфинальный матч теннисного турнира «Уимблдон» между Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Со счетом 3:1 победу одержал более возрастной швейцарец.

    За него, в частности, болел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Футболист выложил видеозапись просмотра матча.

    • Дзюба в интервью рассказывал, что Федерер – один из его спортивных кумиров.
    • Федерер 20 раз брал турниры Большого шлема (первый – в 2003 году).
    • Для Дзюбы в ближайшие выходные стартует чемпионат России по футболу.

    Источник: Твиттер «Спорт-Экспресса»

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