Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    РПЛ. «Арсенал» в стартовом туре примет «Динамо»

    Сегодня, 12 июля, стартует новый сезон российской Премьер-лиги-2019/20.

    В пятницу тульский «Арсенал» на своем поле примет московское «Динамо».

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва)

    12 июля, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Уфа

    13 июля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    13 июля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург

    13 июля, 21:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)

    14 июля, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов

    14 июля, 19:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Краснодар

    14 июля, 21:30 мск

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

    15 июля, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6704

      Skull_Boy 52 секунды назад

      Ну попробуем
      Арсенал 1-1 Динамо
      Урал 1-1 Уфа
      Спартак 1-0 Сочи
      Ростов 1-0 Оренбург
      КС 0-1 ЦСКА
      Зенит 2-0 Тамбов
      Ахмат 1-2 Краснодар
      Локо 2-0 Рубин

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru