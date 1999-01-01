РПЛ. «Арсенал» в стартовом туре примет «Динамо»

Ну попробуем
Арсенал 1-1 Динамо
Урал 1-1 Уфа
Спартак 1-0 Сочи
Ростов 1-0 Оренбург
КС 0-1 ЦСКА
Зенит 2-0 Тамбов
Ахмат 1-2 Краснодар
Локо 2-0 Рубин
Сегодня, 12 июля, стартует новый сезон российской Премьер-лиги-2019/20.
В пятницу тульский «Арсенал» на своем поле примет московское «Динамо».
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва)
12 июля, 20:00 мск
13 июля, 16:30 мск
13 июля, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург
13 июля, 21:30 мск
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)
14 июля, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов
14 июля, 19:00 мск
14 июля, 21:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
15 июля, 20:00 мск