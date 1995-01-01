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    Уткин: «Путин меня избегает»

    Блогер Василий Уткин во время прямой трансляции на своем канале-YouTube ответил на один из вопросов о президенте России Владимире Путине.

    «Что бы я сказал Путину, оказавшись перед ним? Не знаю. Во-первых, я не окажусь. Во-вторых, вы знаете, по-моему, он меня избегает.

    По крайней мере, однажды, когда я еще судил КВН, пришел Владимир Владимирович на КВН, со всеми поздоровался, а мне вот так вот сделал (машет рукой).

    Ну и что я ему должен сказать, интересно? Он меня избегает», – сказал Уткин.

    • Уткин работал на «Матч ТВ» с октября 2015-го по февраль 2016 года.
    • По информации СМИ, он покинул телеканала из-за разногласий с Канделаки.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 06:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +329

      GSmall 20 минут назад

      Сказочный избегает сказочного))))

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