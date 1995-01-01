Уткин: «Путин меня избегает»

Сказочный избегает сказочного))))
Блогер Василий Уткин во время прямой трансляции на своем канале-YouTube ответил на один из вопросов о президенте России Владимире Путине.
«Что бы я сказал Путину, оказавшись перед ним? Не знаю. Во-первых, я не окажусь. Во-вторых, вы знаете, по-моему, он меня избегает.
По крайней мере, однажды, когда я еще судил КВН, пришел Владимир Владимирович на КВН, со всеми поздоровался, а мне вот так вот сделал (машет рукой).
Ну и что я ему должен сказать, интересно? Он меня избегает», – сказал Уткин.
- Уткин работал на «Матч ТВ» с октября 2015-го по февраль 2016 года.
- По информации СМИ, он покинул телеканала из-за разногласий с Канделаки.