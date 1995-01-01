Уткин: «Путин меня избегает»

Блогер Василий Уткин во время прямой трансляции на своем канале-YouTube ответил на один из вопросов о президенте России Владимире Путине.

«Что бы я сказал Путину, оказавшись перед ним? Не знаю. Во-первых, я не окажусь. Во-вторых, вы знаете, по-моему, он меня избегает.

По крайней мере, однажды, когда я еще судил КВН, пришел Владимир Владимирович на КВН, со всеми поздоровался, а мне вот так вот сделал (машет рукой).

Ну и что я ему должен сказать, интересно? Он меня избегает», – сказал Уткин.