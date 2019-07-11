Главные новости дня. «Зенит» представил Сутормина и Сантоса, руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева

«Спорт-Экспресс: «Спартак» предложил за Гилерме 500 тысяч. Сумма не устроила «Локомотив».

«Зенит» представил Сутормина и Сантоса.

L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна.

Габулов решил покинуть пост министра спорта Северной Осетии.

«Ростов» продлил аренду «Ростов Арены» до конца этого года.

С нового сезона на форме «Спартака» появится знак в память о трагедии 1982 года в «Лужниках».

«Спорт-Экспресс»: руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева.

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервной арены на сезон-2019/20.

«Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями».