Главные новости дня. «Зенит» представил Сутормина и Сантоса, руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева

«Спорт-Экспресс: «Спартак» предложил за Гилерме 500 тысяч. Сумма не устроила «Локомотив».
«Зенит» представил Сутормина и Сантоса.
L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна.
Габулов решил покинуть пост министра спорта Северной Осетии.
«Ростов» продлил аренду «Ростов Арены» до конца этого года.
С нового сезона на форме «Спартака» появится знак в память о трагедии 1982 года в «Лужниках».
«Спорт-Экспресс»: руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева.
«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервной арены на сезон-2019/20.
«Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями».