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    «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервной арены на сезон-2019/20

    «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на новый сезон-2019/20. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

    В прошлом чемпионате России резервной ареной москвичей была «РЖД Арена», на которой выступает «Локомотив».

    До постройки своего стадиона «Открытие Арена» в сентябре 2014 года «Спартак» на протяжении долгого времени проводил свои матчи в «Лужниках».

    • В первой игре сезона столичная команда примет «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 13 июля.
    • «Лужники» были реконструированы в 2017 году к чемпионату мира-2018. Вместимость арены – 81 тысяча зрителей.

    Источник: RT

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17237

      Боцман59rus 44 секунды назад

      Химки-самое то, с такими деятеля и в руководстве, в качестве основного стадиона, боюсь на открывашке, став свидетелями ваших жалких потуг на поле, легенды, увековеченные в бронзе, оживут и разбегутся






      0
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      Рейтинг: +72408

      zigbert 42 минуты назад

      Раньше это был домашний стадион Спартака. Много там было памятных матчей.

      4
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      Рейтинг: +10934

      bset > zigbert 25 минут назад

      Чего только стоит матч Спартак - ЦСКА 1:5.

      0
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      Рейтинг: +597

      spam2009 56 минут назад

      Можно с бомжами и конями там сыграть, я думаю полна коробочка будет. Если конечно Спартак каким-то чудом играть нормально начнет

      3
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      Рейтинг: +1934

      TOL47 > spam2009 5 минут назад

      ну как бы и игры ЛЕ , в случае удачной игры, тоже стадион соберут.

      0
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      Рейтинг: +103

      Пекарь21 1 час назад

      Это зачем,от фанатов прятаться :)

      2
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      Рейтинг: +9767

      slavutiq70 > Пекарь21 40 минут назад

      Да просто собрать можно было 60-70 тыс в матче с ЦСКА И Зенитом,,,,,,хотя конечно как сейчас развиваются события,по всей видимости посещаемость в этом году упадёт,,,,,

      0
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      Рейтинг: +4144

      subbotaspartak 1 час назад

      Да, финал Лиги Европы можно там сыграть.
      Неверующие могут поржать.

      2
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      Рейтинг: +22030

      zra78 > subbotaspartak 1 час назад

      Спасибо,поржал :)

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