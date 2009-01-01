«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервной арены на сезон-2019/20

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на новый сезон-2019/20. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

В прошлом чемпионате России резервной ареной москвичей была «РЖД Арена», на которой выступает «Локомотив».

До постройки своего стадиона «Открытие Арена» в сентябре 2014 года «Спартак» на протяжении долгого времени проводил свои матчи в «Лужниках».