«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервной арены на сезон-2019/20

Химки-самое то, с такими деятеля и в руководстве, в качестве основного стадиона, боюсь на открывашке, став свидетелями ваших жалких потуг на поле, легенды, увековеченные в бронзе, оживут и разбегутся
«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на новый сезон-2019/20. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
В прошлом чемпионате России резервной ареной москвичей была «РЖД Арена», на которой выступает «Локомотив».
До постройки своего стадиона «Открытие Арена» в сентябре 2014 года «Спартак» на протяжении долгого времени проводил свои матчи в «Лужниках».
- В первой игре сезона столичная команда примет «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 13 июля.
- «Лужники» были реконструированы в 2017 году к чемпионату мира-2018. Вместимость арены – 81 тысяча зрителей.