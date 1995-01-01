«Чемпионат»: «Спартак» предложил Гилерме контракт на три года

«Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «Спартак» предложил футболисту контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год и еще 3 миллиона евро подъемных.

Соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре. Клуб запрашивает 5 миллионов евро за трансфер. «Спартак» рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно, но вряд ли согласится платить такую сумму за трансфер, сообщает источник. Возможно, вратарь сам выкупит свой контракт.