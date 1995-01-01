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    «Чемпионат»: «Спартак» предложил Гилерме контракт на три года

    «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, «Спартак» предложил футболисту контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год и еще 3 миллиона евро подъемных.

    Соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре. Клуб запрашивает 5 миллионов евро за трансфер. «Спартак» рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно, но вряд ли согласится платить такую сумму за трансфер, сообщает источник. Возможно, вратарь сам выкупит свой контракт.

    • Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе сказал, что клуб предложил Гилерме контракт по схеме «1+1».
    • Вратарь перешел в «Локомотив» в 2007 году и провел 235 матчей в Премьер-лиге.
    • Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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