Главные новости дня. Каборе стал игроком «Динамо», «Спартак» подписал Баду

Хороший футболист. Судя по статистике пригодится любой команде.
«Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам.
Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход.
Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
Заболотный тренируется с «Зенитом-2».
«Удинезе» объявил о переходе Бекао.
«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги.
Шарль Каборе стал игроком «Динамо».
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2».
Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы