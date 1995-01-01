Главные новости дня. Каборе стал игроком «Динамо», «Спартак» подписал Баду

«Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам.

Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход.

Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Заболотный тренируется с «Зенитом-2».

«Удинезе» объявил о переходе Бекао.

«Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги.

Шарль Каборе стал игроком «Динамо».

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2».

Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы