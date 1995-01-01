Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Главные новости дня. Каборе стал игроком «Динамо», «Спартак» подписал Баду

    «Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам.

    Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход.

    Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

    Заболотный тренируется с «Зенитом-2».

    «Удинезе» объявил о переходе Бекао.

    «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим Ориги.

    Шарль Каборе стал игроком «Динамо».

    «Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2».

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      ZAITZEFF2011 23 минуты назад

      Хороший футболист. Судя по статистике пригодится любой команде.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru