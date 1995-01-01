«Краснодар»: «Классон перенес операцию. Впереди у него долгий и сложный процесс восстановления»

Здоровья, игрок хорош!!!
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист повредил колено 10 июня в составе сборной Швеции в матче четвертого тура отбора к Евро-2020 против Испании (0:3). Характер травмы и сроки восстановления не называются.
Ранее сообщалось, что у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.
«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй.
Виктор, мы ждем тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле еще более сильным!» – говорится в заявлении «Краснодара».
- В прошлом сезоне Классон провел за краснодарцев 42 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.