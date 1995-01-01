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    «Краснодар»: «Классон перенес операцию. Впереди у него долгий и сложный процесс восстановления»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

    Футболист повредил колено 10 июня в составе сборной Швеции в матче четвертого тура отбора к Евро-2020 против Испании (0:3). Характер травмы и сроки восстановления не называются.

    Ранее сообщалось, что у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.

    «Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй.

    Виктор, мы ждем тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле еще более сильным!» – говорится в заявлении «Краснодара».

    • В прошлом сезоне Классон провел за краснодарцев 42 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2469

      Fan Loko mik 19 минут назад

      Здоровья, игрок хорош!!!

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