Главные новости дня. Джикия – капитан «Спартака», «Марсель» хочет арендовать Дзюбу

«Краснодар» представил новую форму на сезон-2019/20.
Боккетти проходит медосмотр в «Вероне».
Джикия – капитан «Спартака» на сезон-2019/20. Зобнин – вице-капитан.
Прядкин: «Переход Сутормина в «Зенит» – законный. «Рубин» не зарегистрировал игрока в лиге».
Васютин перейдет из «Сарпсборга 08» в «Зенит».
РФС хочет договориться с УЕФА, чтобы победитель Кубка России получал путевку в ЛЧ.
«Спартак» предложил за Хаджи 8 миллионов, «Вииторул» хочет 12.
«Марсель» хочет арендовать Дзюбу.
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рубин», Сигурдссон сделал хет-трик.
РПЛ представила новый кубок и медали.
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