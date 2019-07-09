Главные новости дня. Джикия – капитан «Спартака», «Марсель» хочет арендовать Дзюбу

«Краснодар» представил новую форму на сезон-2019/20.

Боккетти проходит медосмотр в «Вероне».

Джикия – капитан «Спартака» на сезон-2019/20. Зобнин – вице-капитан.

Прядкин: «Переход Сутормина в «Зенит» – законный. «Рубин» не зарегистрировал игрока в лиге».

Васютин перейдет из «Сарпсборга 08» в «Зенит».

РФС хочет договориться с УЕФА, чтобы победитель Кубка России получал путевку в ЛЧ.

«Спартак» предложил за Хаджи 8 миллионов, «Вииторул» хочет 12.

«Марсель» хочет арендовать Дзюбу.

Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рубин», Сигурдссон сделал хет-трик.

РПЛ представила новый кубок и медали.

Быть легендой Андорры и играть в 39 – бывает и так. Он рассказал нам о стране-карлике, матчах против России и коллекции футболок